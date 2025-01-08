«Бавария» может предложить Мюллеру контракт до 2026-го. Томас должен согласиться на снижение зарплаты
Томас Мюллер может провести еще один сезон в «Баварии».
Мюнхенский клуб рассматривает возможность предложения 35-летнему полузащитнику нового контракта, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Соглашение может быть рассчитано до 2026 года.
Ключевым условием является то, что футболист должен согласиться на сокращение зарплаты. Отмечается, что у «Баварии» пока нет полной уверенности относительно планов Мюллера на будущее.
Действующий контракт Томаса истекает в конце этого сезона.
Мюллер – воспитанник «Баварии», за основную команду он играет с 2007 года. Статистику немца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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