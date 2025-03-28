Артем Дзюба: «Бог относится ко мне по-теплому, перед Гренадой я 2 дня с ним разговаривал. Я не хуже и не лучше других, но я другой»

Артем Дзюба верит, что Бог тепло к нему относится.

Форвард дебютировал в российской Премьер-лиге в 2006 году.

– В нашей стране сейчас растет поколение, которое не видело российский футбол без Артема Дзюбы. За счет чего ты так долго остаешься в топе?

– За счет своего характера, за счет близких, которые всегда рядом и, наверное… Блин, не хочу, чтобы это громко звучало, но я чувствую, что Бог относится ко мне как-то по-теплому.

– То есть ты особенный?

– Я просто другой. Я не хуже и не лучше других, но я чувствую себя немного другим. Всегда говорил об этом своим близким.

Стараюсь по возможности быть хорошим человеком, никогда не сдаюсь, не унываю – наверное, поэтому Господь всегда рядом со мной. Перед матчем с Гренадой я с ним два дня разговаривал.

Рад, что он мне помог. Надеюсь, так будет и дальше, – сказал форвард «Акрона » и сборной России Артем Дзюба .

Артем Дзюба: «Кержакову не по себе, что я побил два его рекорда за две недели. Он лукавит, когда говорит, что ему все равно»