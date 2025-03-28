Артем Дзюба: «Бог относится ко мне по-теплому, перед Гренадой я 2 дня с ним разговаривал. Я не хуже и не лучше других, но я другой»
Форвард дебютировал в российской Премьер-лиге в 2006 году.
– В нашей стране сейчас растет поколение, которое не видело российский футбол без Артема Дзюбы. За счет чего ты так долго остаешься в топе?
– За счет своего характера, за счет близких, которые всегда рядом и, наверное… Блин, не хочу, чтобы это громко звучало, но я чувствую, что Бог относится ко мне как-то по-теплому.
– То есть ты особенный?
– Я просто другой. Я не хуже и не лучше других, но я чувствую себя немного другим. Всегда говорил об этом своим близким.
Стараюсь по возможности быть хорошим человеком, никогда не сдаюсь, не унываю – наверное, поэтому Господь всегда рядом со мной. Перед матчем с Гренадой я с ним два дня разговаривал.
Рад, что он мне помог. Надеюсь, так будет и дальше, – сказал форвард «Акрона» и сборной России Артем Дзюба.
Артем Дзюба: «Кержакову не по себе, что я побил два его рекорда за две недели. Он лукавит, когда говорит, что ему все равно»
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