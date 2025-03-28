Артем Дзюба: «Кержакову не по себе, что я побил два его рекорда за две недели. Он лукавит, когда говорит, что ему все равно»
В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола (236 голов) и лучшим бомбардиром в истории сборной России (31). До этого оба рекорда принадлежали Кержакову.
– Тебе не понравилось, что Кержаков не поздравил тебя с первым бомбардирским рекордом – ты даже заявлял, что Александр ведет себя токсично. Ты и правда так считаешь?
– Да нет, конечно. Просто подколол Сашу. «Токсично», наверное, неправильное слово. Я хотел сказать, что он просто лукавит.
– Насчет чего?
– Когда говорит, что ему все равно, что я бью его рекорды. «Футбол – командная игра», «Главное, чтобы команда побеждала» – это все банальности.
Недавно видел отрывок шоу, где Радимов рассказывал, как Кержаков расстроился, что не забил пятый гол в каком-то матче – пока все праздновали гол Влада с добивания, Саша сидел и бил кулаками о газон.
Вот это и есть настоящий Александр Кержаков. Он всегда был голоден и хотел забивать. Поэтому я убежден: ему не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда.
– После сборной-то Кержаков тебя поздравил? Он ведь был на матче.
– Мы разговаривали перед игрой, но после уже не увиделись. Но все нормально, ничего страшного. У нас с Сашей никогда не было дружеских отношений, но мы всегда приятельствовали – даже вместе обмывали рождение его сына.
Я всегда относился к нему с уважением и теплотой. И отношусь. Поменялось ли у Саши что-то в отношении меня – не знаю.
– На старте твоей карьеры в сборной, Кержаков шутил над тобой из-за отсутствия голов. Тебя это реально тогда мотивировало пойти за его рекордом?
– Ну не прям мотивировало. Сама по себе Сашина шутка была топовой: «Пусть Дзюба сначала забьет больше Реброва и Лодыгина». Это же очень смешно! Чтобы как-то ответить, я сказал – мол, пусть Кержаков боится, я иду за ним.
Тогда я даже не думал, что реально получится. Аппетит приходит во время еды, – сказал форвард «Акрона» Артем Дзюба.
Кержаков о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Никаких эмоций особо нет. Я это абсолютно спокойно воспринимаю, поздравляю Артема»
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