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  • Дзюба об уходе из «Зенита» и «Локо»: «Семака и Галактионова не предавал, а они мне даже руки на прощанье не подали – не хватило времени и смелости. Обид не осталось, честно»
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Дзюба об уходе из «Зенита» и «Локо»: «Семака и Галактионова не предавал, а они мне даже руки на прощанье не подали – не хватило времени и смелости. Обид не осталось, честно»

Артем Дзюба не обижен на Семака и Галактионова, но руку им первым не подаст.

Под руководством тренеров Дзюба работал в «Зените» и «Локомотиве» соответственно.

– На этой позитивной ноте [после рекорда по голам за сборную] начнешь жать руки Галактионову и Семаку?

– Я уже давным-давно не держу на них зла. Невозможно жить счастливо, если в твоем сердце сидит ненависть и злоба. Ни к одному, ни к другому не осталось никаких обид. Честно.

– Ну, а руку-то пожмешь?

– Сам инициировать это вряд ли буду, да и они, уверен, тоже. А смысл? Они мне не пожали руку, когда я уходил.

У них не хватило времени и смелости, чтобы подойти и сказать: «Артем, спасибо за проделанную работу». Я заслужил от них таких слов, потому что и в «Зените», и в «Локомотиве» я проделал отличную работу. 

В трудную минуту я всегда приходил на помощь Галактионову и Семаку – играл с температурой, с травмами. Я никогда не предавал этих людей, никогда не шел против них! А они мне даже руки на прощанье не подали. Но это уже пройденный этап.

– То есть если Семак или Галактионов сами протянут тебе руку – ты не отреагируешь?

– А ты думаешь, они протянут?

– Да. Почему нет?

– Это не нужно ни им, ни мне. Если только это не случится на каком-то мероприятии, где будет тысяча человек – чтобы показаться хорошими, – сказал форвард «Акрона».

Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Испугались. С чего мне играть в лицемерие?»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoАртем Дзюба
logoЛокомотив
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСергей Семак
logoМихаил Галактионов
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