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  • Тебас об Ольмо: «Он не должен доиграть сезон, он знал о возможных последствиях, подписывая контракт. У него была свобода выбора, он мог играть в другом клубе»
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Тебас об Ольмо: «Он не должен доиграть сезон, он знал о возможных последствиях, подписывая контракт. У него была свобода выбора, он мог играть в другом клубе»

Хавьер Тебас заявил, что Дани Ольмо не должен доиграть сезон.

Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявлял о намерении добиться отмены этого решения. Также лига пожаловалась в CSD по поводу сделки «Барселоны» по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», доходы от которой позволили зарегистрировать Ольмо. Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято до 7 апреля.

«Что тут сказать... Должен ли он доиграть сезон... Нет, не должен. Мы по-прежнему считаем, что он не должен играть, так же, как думали в январе. Ольмо знал о возможных последствиях, когда подписывал свой контракт.

У него была свобода выбора как у спортсмена, и он мог играть в другом клубе. И Ла Лига, и федерация используют автоматическую систему, которая отклоняет заявку, если подается больше положенного количества заявок на игроков. Этот инструмент показал, что его нельзя было заявить после 31 декабря. Мы собрались, чтобы проверить, нет ли ошибки в системе, но ошибки не оказалось», – сказал президент Ла Лиги. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoДани Ольмо
logoБарселона
финансовый фэйр-плей
logoЛа Лига
Хавьер Тебас
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