CSD до 7 апреля вынесет решение по жалобе Ла Лиги на регистрацию Ольмо. В «Барсе» относятся к ситуации с оптимизмом (As)

Окончательное решение по регистрации Дани Ольмо вынесут в начале апреля.

Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявлял, что лига попытается добиться отмены этого решения.

Также сообщалось, что Ла Лига обратилась в CSD по поводу сделки «Барселоны» по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», доходы от которой позволили клубу выйти на правило «1 к 1», а также временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Лига считает сделку подозрительной, так как в результате «Барса» получила 28 млн евро от компании Emirates New Era Visionary Group, которая является поставщиком телекоммуникационных услуг для «Барсы» с ноября 2024 года.

По данным As, Высший совет по спорту примет решение по апелляциям Ла Лиги до 7 апреля. CSD должен согласиться с доводами «Барселоны» или удовлетворить просьбу Ла Лиги об отмене регистрации из-за несвоевременного предоставления клубом необходимых документов.

Отмечается, что в «Барселоне» спокойно относятся к рассмотрению жалоб Ла Лиги и оптимистично настроены по поводу итогового решения.