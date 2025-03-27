«Барса» сыграет с «Реалом» в футболках с именем Тейлор Свифт в мае в рамках сотрудничества со Spotify. Обсуждаются финальные детали соглашения
«Барселона» сыграет с «Реалом» в футболках с именем Тейлор Свифт.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1, американская певица является фаворитом на появление на футболках «Барселоны» в ближайшем класико в рамках сотрудничества клуба со стриминговой платформой Spotify. В настоящий момент стороны обсуждают детали сделки.
Отмечается, что «Барселона» также рассматривала варианты с певцом Эдом Шираном и рэпером Трэвисом Скоттом.
Матч «Барселоны» и «Реала» в рамках 35-го тура Ла Лиги пройдет 11 мая на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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