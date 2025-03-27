«Барса» сыграет с «Реалом» в футболках с именем Тейлор Свифт в мае в рамках сотрудничества со Spotify. Обсуждаются финальные детали соглашения

«Барселона» сыграет с «Реалом» в футболках с именем Тейлор Свифт.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1, американская певица является фаворитом на появление на футболках «Барселоны» в ближайшем класико в рамках сотрудничества клуба со стриминговой платформой Spotify. В настоящий момент стороны обсуждают детали сделки.

Отмечается, что «Барселона » также рассматривала варианты с певцом Эдом Шираном и рэпером Трэвисом Скоттом.

Матч «Барселоны» и «Реала » в рамках 35-го тура Ла Лиги пройдет 11 мая на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».