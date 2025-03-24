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  • Гендиректор «Пари НН» о ковиде: «Кто-то помог вирусу. Наверное, были установки, но все пошло не по плану. Он вылетел из пробирки и начал жить своей жизнью»
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Гендиректор «Пари НН» о ковиде: «Кто-то помог вирусу. Наверное, были установки, но все пошло не по плану. Он вылетел из пробирки и начал жить своей жизнью»

Гендиректор «Пари НН» допустил, что ковид мог быть биологическим оружием.

Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

По состоянию на январь 2025-го зарегистрировано свыше 777 млн случаев заболевания по всему миру, подтверждено более 7 млн летальных исходов.

– До прихода в «Пари НН» вы возглавляли Минздрав Нижегородской области. Хотелось бы спросить про ковид, вы наверняка определили для себя, что это. Откуда он взялся – это китаец съел летучую мышь, могут ли это быть происки иностранных спецслужб или вообще заговор масонов?

– Так получилось, что я оказался в нужном месте в нужное время. 4 марта получил назначение на позицию замгубернатора, а 5 марта случился первый пациент. И все планы, которые обсуждались до вступления в должность, пошли по другому сценарию.

Пришлось разворачивать целую военную операцию, чтобы противостоять этому невидимому врагу. Одно дело, когда борешься с чем-то известным, а вирус, который пришел, проявил себя с неизвестной стороны для всех.

Чем крепче организм у человека, тем больше он страдал. В организме пробуждались иммунологические процессы, которые должны привести к выздоровлению, а все происходило наоборот.

Поэтому мы пытались снизить противодействие иммунитета специальными препаратами, и кровь переливали, и ЭКМО запускали. Но первые три волны у человечества не было решения, пытались понять, откуда все пошло. Моя однозначная точка зрения – здесь не обошлось без человеческого фактора.

– Что имеете в виду?

– Просто так вирус попасть из естественных резервуаров в человека не может.

– Кто-то намеренно помог?

– Да, кто-то помог ему проникнуть в нашу популяцию. Наверное, были какие-то определенные установки, но в результате все пошло не по плану и приобрело масштаб всемирного бедствия – пандемии.

– Вы намекаете на то, что ковид – это некий вид биологического оружия?

– Вполне может быть, я допускаю в том числе и это. Но так или иначе, оно вылетело из пробирки и начало жить своей жизнью. Я занимался этими вопросами во время обучения вирусологии и иммунологии и понимал, что так долго продолжаться не может, что все мы не умрем. Вирусу нужно сохраниться.

Это же целое царство – вирусы и бактерии, – заявил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Отметим, что на данный момент нет доказательств того, что вирус SARS-CoV-2 существовал в какой-либо лаборатории до начала пандемии.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Давид Мелик-Гусейнов
Медицина
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