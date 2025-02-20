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  • Гендиректор «Пари НН»: «Как человек я понимаю, что Fan ID вредит футболу. Как функционер полагаю, что он нужен. Но есть аудитория, которая не может ходить на игры – участники СВО»
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Гендиректор «Пари НН»: «Как человек я понимаю, что Fan ID вредит футболу. Как функционер полагаю, что он нужен. Но есть аудитория, которая не может ходить на игры – участники СВО»

Гендиректор «Пари НН» высказался о Fan ID.

«Теперь про Fan ID. Как человек я понимаю, что он вредит футболу. Как спортивный функционер, знающий, как организован весь процесс допуска на стадион и то, какие есть риски для безопасности зрителей, в том числе с учетом нынешней геополитической ситуации, полагаю, что паспорт болельщика все-таки нужен.

Но, с другой стороны, почему не вводят Fan ID для кубковых игр, хоккейных и баскетбольных матчей? Мы постоянно обращаемся по этому поводу в Российский футбольный союз за разъяснениями.

Сейчас, например, есть целевая аудитория, которая хочет ходить на игры, но лишена этой возможности. Я говорю об участниках специальной военной операции. Чтобы попасть на стадион, надо получить паспорт болельщика, а для этого нужно соответствующие документы предоставить. А их нет, потому что на руках не паспорт, а военный билет.

Индивидуально мы решаем вопрос с посещением, а вот когда группа хочет попасть на матч, возникают трудности. Мы направили письма в РФС и в РПЛ, которые на своем уровне пытаются вникнуть в ситуацию. Была бы моя воля, мы бы более активно дискутировали на тему либо полной отмены Fan ID, либо тотального его введения. Но пока что вынуждены работать в тех рамках, которые есть», – сказал  Давид Мелик-Гусейнов.

Опубликовано: Sports
Источник: «В городе N»
Fan ID
Давид Мелик-Гусейнов
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
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