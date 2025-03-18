Майданов споет гимн России перед матчем с Гренадой, Дубцова – перед игрой с Замбией
Денис Майданов споет гимн России перед матчем с Гренадой.
Товарищеская встреча команд России и Гренады пройдет 19 марта на «ВТБ Арене» в Москве.
«Денис Майданов исполнит гимн России перед товарищеским матчем с командой Гренады», – сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.
Перед матчем с Замбией 25 марта гимн России исполнит Ирина Дубцова.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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