Майданов споет гимн России перед матчем с Гренадой, Дубцова – перед игрой с Замбией

Денис Майданов споет гимн России перед матчем с Гренадой.

Товарищеская встреча команд России и Гренады пройдет 19 марта на «ВТБ Арене » в Москве.

«Денис Майданов исполнит гимн России перед товарищеским матчем с командой Гренады», – сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Перед матчем с Замбией 25 марта гимн России исполнит Ирина Дубцова.