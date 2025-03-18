Карпин намерен индивидуально поговорить с Дзюбой и Глушенковым в сборной России

Валерий Карпин хочет поговорить с двумя футболистами на сборе сборной России.

В международную паузу российская национальная команда проведет товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.

– Вы практикуете индивидуальные беседы с игроками сборной?

– Да, конечно. С кем, как я считаю, мне нужно поговорить.

– С кем вы на этом сборе планируете разговаривать?

– Точно с Артемом Дзюбой и с Максимом Глушенковым , – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин .

Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»