Карпин намерен индивидуально поговорить с Дзюбой и Глушенковым в сборной России
Валерий Карпин хочет поговорить с двумя футболистами на сборе сборной России.
В международную паузу российская национальная команда проведет товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.
– Вы практикуете индивидуальные беседы с игроками сборной?
– Да, конечно. С кем, как я считаю, мне нужно поговорить.
– С кем вы на этом сборе планируете разговаривать?
– Точно с Артемом Дзюбой и с Максимом Глушенковым, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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