  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Болельщики «МЮ» недовольны повышением цен на билеты: «Другие клубы заморозили цены. Для «Юнайтед» это стало бы мощным сигналом, что всем нужно сплотиться»
6

Болельщики «МЮ» недовольны повышением цен на билеты: «Другие клубы заморозили цены. Для «Юнайтед» это стало бы мощным сигналом, что всем нужно сплотиться»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» высказались о повышении цен на билеты.

Английский клуб сообщил об увеличении стоимости сезонных абонементов на домашние игры с сезона-2025/26 примерно на пять процентов

«В течение нескольких месяцев мы долго и упорно доказывали, что клубу нужно смотреть в будущее и заморозить цены на билеты на следующий сезон.

Другие клубы уже сделали это. И для «Манчестер Юнайтед» это стало бы мощным сигналом о том, что всем нужно сплотиться, чтобы вывести клуб из очень сложной ситуации, в которой он оказался.

Новая модель распределения матчей по категориям для тех, у кого нет абонемента, вызывает серьезную обеспокоенность у болельщиков, столкнувшихся с дополнительным повышением цен на игры с более высоким спросом. Мы призываем установить жесткое ограничение на количество игр, которые будут отнесены к более высоким ценовым категориям.

И мы не видим никаких оснований для увеличения минимального количества матчей, которые должны быть посещены владельцами абонементов», – говорится в заявлении организации болельщиков «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» ранее заморозили цены на билеты на следующий сезон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
logoМанчестер Юнайтед
бизнес
logoпремьер-лига Англия
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбаппе о том, что «ПСЖ» играет лучше без него: «Я сосредоточен на «Реале» и на возможности выиграть требл. «Мадрид» еще этого не делал»
213 минут назад
Гурцкая о Зиньковском в раздевалке «Спартака»: «Как болельщикам «Крыльев» на это смотреть? Должен с жопой в мыле не вставать, пока команда не выберется»
728 минут назад
Карпин намерен индивидуально поговорить с Дзюбой и Глушенковым в сборной России
10сегодня, 04:30
«Зенит» идет в ЭСК, КДК может наказать «Спартак», Медведев ругает ВАР, Дзюба будет капитаном с Гренадой, «Сибирь» вышла в плей-офф, рок-мюзикл Загитовой и другие новости
10сегодня, 04:15
Егор Титов: «Мартинс – один из сильнейших опорников РПЛ. «Спартак» является претендентом номер один на чемпионство по такой игре»
17сегодня, 04:05
Артем Дзюба: «Буду гордиться матчами за сборную на ЧМ – это лучшее, что произошло в карьере, лучшие эмоции. Никогда их не забуду, когда вся страна так любила футбол»
21сегодня, 03:27
Гурцкая о Глушенкове: «В «Зените» чувствует себя звездой как будто. После неудачного действия вел себя так: «Да и ### с ним». Карпин или Черчесов поменяли бы его на 25-й минуте»
26сегодня, 03:15
Мбаппе о Гризманне: «У нас хорошие отношения, мы часто общаемся. Я знал, что он собирается уйти из сборной, он объяснял, почему – порой нас обвиняли в том, за что мы не были ответственны»
8вчера, 22:04
Мать Рабьо о баннерах про «шлюх» на матче с «Марселем»: «Все боятся «ПСЖ» – на стадионе были министры, почему они не выскажутся? Мы живем в мире бизнеса и денег»
18вчера, 21:52
Sky Sports разослал Каррагеру, Кину и другим экспертам письма с призывом не делать «поспешных суждений» о вердикте по делу о 115 нарушениях «Ман Сити». Канал предупредил, что решение могут обжаловать
64вчера, 21:38
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «Конкуренция в российском футболе – мощнейший двигатель прогресса. Такой «Спартак» – это уже борьба за чемпионство»
358 минут назад
Пол Мерсон: «Прочитав цитату Артеты о лучшей атакующей команде АПЛ, фанаты «Челси» подумают: «Ничего себе! О чем он говорит?». Если Палмер не играет, они не смогут забивать»
1сегодня, 04:20
Ираола и Силва могут возглавить «Тоттенхэм» в случае увольнения Постекоглу. Испанцу было бы интересно стать тренером клуба
3сегодня, 03:55
Чернов о победе «Спартака»: «Зенит» – соперник, на которого в глубине души по‑другому настраиваешься. Весь матч прошел под нашим контролем»
4сегодня, 03:40
Экс-форвард «Севильи», «Атлетико» и «Валенсии» Гамейро завершил карьеру в 37 лет
10вчера, 19:25
Первая лига. Тульский «Арсенал» и «Чайка» голов не забили
40вчера, 18:58
«Воют сирены, когда ракетная опасность. Там уже все привыкли, а мне было страшно». Игрок «Балтики» Мохаммад о Белгороде
1вчера, 18:07
Экс-арбитр Фернандес об Иньиго, придержавшем Льоренте в штрафной «Барсы»: «Этого недостаточно, чтобы дать свисток. Повезло, что Маркос не упал»
11вчера, 17:57
Ещенко стал и. о. тренера «Кубани» после увольнения Молчанова. Экс-игрок «Спартака» в краснодарском клубе с 2023-го
11вчера, 17:36Видео
Сергей Юран: «Зенит» немного разочаровал – команда не впечатлила, все тяжело давалось, не было креатива. «Спартак» контролировал игру»
6вчера, 17:10