Болельщики «МЮ» недовольны повышением цен на билеты: «Другие клубы заморозили цены. Для «Юнайтед» это стало бы мощным сигналом, что всем нужно сплотиться»
Английский клуб сообщил об увеличении стоимости сезонных абонементов на домашние игры с сезона-2025/26 примерно на пять процентов
«В течение нескольких месяцев мы долго и упорно доказывали, что клубу нужно смотреть в будущее и заморозить цены на билеты на следующий сезон.
Другие клубы уже сделали это. И для «Манчестер Юнайтед» это стало бы мощным сигналом о том, что всем нужно сплотиться, чтобы вывести клуб из очень сложной ситуации, в которой он оказался.
Новая модель распределения матчей по категориям для тех, у кого нет абонемента, вызывает серьезную обеспокоенность у болельщиков, столкнувшихся с дополнительным повышением цен на игры с более высоким спросом. Мы призываем установить жесткое ограничение на количество игр, которые будут отнесены к более высоким ценовым категориям.
И мы не видим никаких оснований для увеличения минимального количества матчей, которые должны быть посещены владельцами абонементов», – говорится в заявлении организации болельщиков «Манчестер Юнайтед».
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» ранее заморозили цены на билеты на следующий сезон.
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