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«МЮ» увеличит стоимость абонементов на 5% с сезона-2025/26: «Повышение цен направлено на достижение баланса между доступностью билетов и финансовой устойчивостью клуба»

«Манчестер Юнайтед» объявил о повышении цен на абонементы со следующего сезона.

Английский клуб сообщил об увеличении стоимости сезонных абонементов на домашние игры с сезона-2025/26 примерно на пять процентов – в среднем на 2,50 фунта за матч.

При этом клуб заморозил цены для лиц младше 16 лет, «отражая стремление клуба сохранить доступ на «Олд Траффорд» для следующего поколения болельщиков».

«Повышение цен на другие категории направлено на достижение баланса между сохранением доступности билетов для болельщиков и финансовой устойчивостью клуба», – говорится в заявлении.

«После 11 лет подряд, в течение которых цены не менялись, мы повысили их на пять процентов за последние два сезона и намерены сделать то же самое в следующем сезоне, чтобы компенсировать продолжающийся рост операционных расходов. 

С учетом инфляции цены остаются значительно ниже, чем десять лет назад, и находятся на том же уровне, что и в аналогичных клубах на северо-западе Англии.

Мы понимаем, что любое повышение цен нежелательно, особенно в период, когда команда не показывает высоких результатов, и мы внимательно выслушали убедительные аргументы, выдвинутые в пользу замораживания цен. 

Однако клуб решил, что было бы неправильно сохранять цены на прежнем уровне, в то время как расходы растут, а клуб продолжает сталкиваться с финансовыми проблемами. 

Мы защитили наших самых юных владельцев сезонных абонементов от любых повышений, при этом обеспечив клубу достаточный финансовый резерв для инвестиций в улучшение команды», – сказал исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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