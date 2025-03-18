Тимур Гурцкая считает, что Максим Глушенков почувствовал себя звездой.

Полузащитник «Зенита » не сделал ни одного результативного действия в трех матчах после возобновления чемпионата Мир РПЛ .

В матче против «Спартака» (1:2) хавбек был заменен на 68-й минуте.

– У меня такое впечатление, что Глушенков вошел в стадию такой же неуправляемости, какая у него была в «Спартаке».

Да, в «Спартаке» он провел меньше матчей, но как будто в «Зените» он себя чувствует уже равноценной звездой.

Блестящее начало сезона у него было, а сейчас мы видим уже какой по счету матч после возвращения… Не знаю, может, травма дает о себе знать, но у него нет хорошего матча уже на протяжении семи игр.

– При чем тут «почувствовал себя звездой» и «не получается матч»?

– Я думаю, его просто никто не может на место поставить. Допустим, окажись он в команде Галактионова или Рахимова …

– В команде Галактионова у него были периоды, когда он начинал со скамейки запасных.

– Вот. Потому что Галактионов это чувствовал, зная его характер, и быстро на место ставил.

В «Зените» он звезда. Я подвожу к тому, что замена во втором матче на 46-й минуте могла его сломать до конца сезона. Думаю, Семак побоялся.

– Его заменили на 68-й минуте, и он был недоволен.

– Честно говоря, я уверен, что если бы на месте Семака был бы Карпин или Черчесов, они бы его поменяли на 25-й минуте. Потому что было видно, что он проигрывает все единоборства, он не отрабатывает в защите, впереди он не создает ничего.

Он реально после каждого неудачного действия, как будто бы, вел себя так: «Да и ### (фиг) с ним». Он просто как будто бы не боролся.

– Как эти слова вяжутся с тем, что он был недоволен заменой?

– Он недоволен, да.

– Почему вы считаете, что он не может быть недоволен собой, игрой команды, а не фактом замены?

– Очень редко игрок большого уровня говорит: «Это я провалил игру». Он скажет, что все остальные провалили игру, что до него мяч не доходит, что пас не дают, что не в ту ногу – у него всегда все будут крайние.

Если вы позовете Сашу Мостового, он скажет, что у него не было плохих матчей. Были плохие матчи у его команды, а у него все матчи были блестящие, – сказал Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».