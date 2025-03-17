Гурцкая о Соболеве: «Тебе дали 10-15 минут – поборись, сломай кого-нибудь, характер прояви. Думаю, он вышел, чтобы пообниматься и поздравить игроков «Спартака». Отправил бы его в «Зенит-2» на месте Семака»
Нападающий «Зенита», появившись на замену во втором тайме, не сделал результативных действий в матче Мир РПЛ против «Спартака» (1:2). У футболиста 0+0 в 14 играх за команду в чемпионате.
– Второй гол в ворота «Зенита» возник после потери Александра Соболева.
– Тебе дают 10-15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви.
Я вообще не видел, что он вышел на поле. Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков «Спартака».
На месте Семака, чтобы остальным показать характер, я бы отправил Соболева в «Зенит-2». Ты выходишь, хочешь себя проявить – бейся.
Даже когда кто-то из зенитовцев забрасывал мяч во вратарскую, Соболев не проигрывал борьбу, а просто стоял и смотрел на мяч. Он даже в эту зону не заходил.
– Он играл без желания?
– Может, он не в форме, но да, он играл без желания.
В этом его отличие от Дзюбы. По характеру, может, они одинаково мерзкие, но Артема Дзюба везде, где был, убивался против «Спартака» и убивался весь кусок, который играл.
Не знаю, может, Соболев обижен тем, что ему мало дали играть, но ты заслужи хоть чем-то, как-то покажи тренеру, что ты достоин этого, – сказал агент Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий