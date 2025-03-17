  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гурцкая о Соболеве: «Тебе дали 10-15 минут – поборись, сломай кого-нибудь, характер прояви. Думаю, он вышел, чтобы пообниматься и поздравить игроков «Спартака». Отправил бы его в «Зенит-2» на месте Семака»
56

Гурцкая о Соболеве: «Тебе дали 10-15 минут – поборись, сломай кого-нибудь, характер прояви. Думаю, он вышел, чтобы пообниматься и поздравить игроков «Спартака». Отправил бы его в «Зенит-2» на месте Семака»

Тимур Гурцкая заявил, что Александр Соболев сыграл без желания против «Спартака».

Нападающий «Зенита», появившись на замену во втором тайме, не сделал результативных действий в матче Мир РПЛ против «Спартака» (1:2). У футболиста 0+0 в 14 играх за команду в чемпионате.

– Второй гол в ворота «Зенита» возник после потери Александра Соболева.

– Тебе дают 10-15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви.

Я вообще не видел, что он вышел на поле. Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков «Спартака».

На месте Семака, чтобы остальным показать характер, я бы отправил Соболева в «Зенит-2». Ты выходишь, хочешь себя проявить – бейся.

Даже когда кто-то из зенитовцев забрасывал мяч во вратарскую, Соболев не проигрывал борьбу, а просто стоял и смотрел на мяч. Он даже в эту зону не заходил.

– Он играл без желания?

– Может, он не в форме, но да, он играл без желания.

В этом его отличие от Дзюбы. По характеру, может, они одинаково мерзкие, но Артема Дзюба везде, где был, убивался против «Спартака» и убивался весь кусок, который играл.

Не знаю, может, Соболев обижен тем, что ему мало дали играть, но ты заслужи хоть чем-то, как-то покажи тренеру, что ты достоин этого, – сказал агент Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Тимур Гурцкая
logoСпартак
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoАртем Дзюба
Это футбол, брат!
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoЗенит-2
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дзюба о вызове в сборную: «Мне написали, что Карпин должен позвонить – я думал, пранк какой-то. Потом он набрал, мы поболтали – я просто обалдел, даже поверить не мог»
2127 минут назад
«МЮ» увеличит стоимость абонементов на 5% с сезона-2025/26: «Повышение цен направлено на достижение баланса между доступностью билетов и финансовой устойчивостью клуба»
934 минуты назад
Фофана о расизме после 0:1 от «Арсенала»: «Это не просто игра, когда некоторые думают, что цвет кожи превозносит их над другими. Глупость и жестокость больше не скрываются»
737 минут назад
Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Два поражения за 5 дней, и мир рушится – так устроен футбол. Еще две недели назад все было ярко и радужно»
1847 минут назад
Дзюба больше всего соскучился по гимну: «Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов. Пока даже привыкнуть не могу, прикольное ощущение»
26сегодня, 17:07
«Вся Россия хотела, чтобы Дзюба уже свой гештальт закрыл. Все обрадуются, думаю». Безруков о возможном рекорде Артема по голам за сборную
22сегодня, 16:57
Карпин звонил Дзюбе перед вызовом в сборную: «Чувствовалось в голосе и словах, что это стало для него неожиданностью. Не факт, что рекорд будет – надо еще забить»
8сегодня, 16:55
Титов о «Спартаке» и «Зените»: «Один из лучших матчей сезона – уровень ЛЧ по интенсивности, плотности. Болельщики красно-белых – лучшие! Причем так считают и люди из Питера»
17сегодня, 16:45
Фофана подвергся расизму в сети после 0:1 от «Арсенала». «Челси» поддержал защитника: «Оскорбления в адрес Уэсли отвратительны и недопустимы. Примем решительные меры»
3сегодня, 16:43
Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули. Решение принято под давлением, кажется. Думаете, Карпин лежал дома и думал: «Надо обыграть Гренаду и Замбию – без Дзюбы это не сделаем»?»
55сегодня, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Всегда говорил, что «Зенит» все равно станет чемпионом. Команда Семака неважно провела матч, но это ничего не значит». Ловчев о победе «Спартака»
918 минут назад
Ещенко стал и. о. тренера «Кубани» после увольнения Молчанова. Экс-игрок «Спартака» в краснодарском клубе с 2023-го
533 минуты назадВидео
Сергей Юран: «Зенит» немного разочаровал – команда не впечатлила, все тяжело давалось, не было креатива. «Спартак» контролировал игру»
459 минут назад
Первая лига. Тульский «Арсенал» играет с «Чайкой»
37сегодня, 17:00Live
В FC 25 удалили празднование гола в виде обезьяны. Оно было в игре неделю
7сегодня, 16:55Игры
Исполнительницы трека «Сигма Бой» выступят перед матчем России и Гренады. Полина Гагарина исполнит песню «Миллион голосов»
29сегодня, 14:31Видео
Егор Титов: «Спартак» никак не слабее «Зенита». В отличие от предыдущих лет, когда гегемоном были петербуржцы. Но назвать их слабыми нельзя»
4сегодня, 14:16
Карпин чувствует себя лучше после ухода из «Ростова»: «Физически полегче. Чувствовал, что не готов психологически давать те эмоции, которые нужны команде»
5сегодня, 14:12
Дибала не сыграет за Аргентину с Бразилией и Уругваем из-за травмы. Игрок «Ромы» пропустит минимум месяц
4сегодня, 13:46
«Зенит» вышел в белых тапках, а «Спартак» – в бутсах с шипами. Потеря Вендела не главная проблема, невозможно заменить Месси, Марадону, а остальных можно». Угаров о матче
17сегодня, 13:31