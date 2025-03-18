Два фаната задержаны на 15 суток за зажженный файер на матче «Спартак» – «Зенит»
Двух фанатов задержали на матче «Спартак» – «Зенит» за использование файеров.
Матч 21-го тура Мир РПЛ завершился победой красно-белых со счетом 2:1.
Как сообщает «Р-Спорт», были задержаны два болельщика, которые зажгли файер на стадионе после гола «Спартака». Нарушители получили по 15 суток административного ареста.
«Установить и задержать нарушителей удалось благодаря системе Fan ID. Они получили административный арест на 15 дней», – сообщили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит использование болельщиками «Спартака» пиротехники, а также оскорбительные кричалки.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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