Мартинс о 2:1 с «Зенитом» при 40 тысячах болельщиков: «Фантастика, фактически играли 12 на 11. «Спартак» готовился доминировать, сейчас у меня больше пространства, могу идти вперед»

Кристофер Мартинс поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (2:1).

Полузащитник «Спартака » сделал дубль в матче 21-го тура Мир РПЛ .

– Сумасшедшая форма. Чем тебя кормят?



– Ем нормально, как обычно. Сейчас у меня есть чуть больше пространства, могу идти больше вперед и создавать моменты впереди, тем самым помогаю команде.

– Вы ожидали, что будете держать большую часть игры в своих руках?

– Это тот стиль игры, который нам прививает тренер. Мы готовились именно таким образом: доминировать. Мы держали мяч, поэтому мы так и сыграли.

– Что было в голове, когда счет стал равным?

– В моей голове все было просто, надо верить в себя до конца, бороться и ждать своего шанса. Это был непростой момент, но мы бились до конца, дождались шанса и победили.

– Как ощущалась атмосфера стадиона?

– Фантастика. Мы чувствовали сумасшедшую поддержку весь матч, фактически играли 12 на 11. Надеюсь, так будет и до конца сезона, – сказал Мартинс .