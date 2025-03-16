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  • Мартинс о 2:1 с «Зенитом» при 40 тысячах болельщиков: «Фантастика, фактически играли 12 на 11. «Спартак» готовился доминировать, сейчас у меня больше пространства, могу идти вперед»
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Мартинс о 2:1 с «Зенитом» при 40 тысячах болельщиков: «Фантастика, фактически играли 12 на 11. «Спартак» готовился доминировать, сейчас у меня больше пространства, могу идти вперед»

Кристофер Мартинс поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (2:1).

Полузащитник «Спартака» сделал дубль в матче 21-го тура Мир РПЛ

Сумасшедшая форма. Чем тебя кормят?
 
– Ем нормально, как обычно. Сейчас у меня есть чуть больше пространства, могу идти больше вперед и создавать моменты впереди, тем самым помогаю команде.

Вы ожидали, что будете держать большую часть игры в своих руках?

– Это тот стиль игры, который нам прививает тренер. Мы готовились именно таким образом: доминировать. Мы держали мяч, поэтому мы так и сыграли.

Что было в голове, когда счет стал равным?

– В моей голове все было просто, надо верить в себя до конца, бороться и ждать своего шанса. Это был непростой момент, но мы бились до конца, дождались шанса и победили.

Как ощущалась атмосфера стадиона?

– Фантастика. Мы чувствовали сумасшедшую поддержку весь матч, фактически играли 12 на 11. Надеюсь, так будет и до конца сезона, – сказал Мартинс.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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