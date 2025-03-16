40107 зрителей посетили матч «Спартака» и «Зенита»
Игру «Спартака» и «Зенита» посетили более 40 тысяч зрителей.
Встреча 21‑го тура Мир РПЛ проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
Матч посетили 40107 зрителей.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав равное число очков с «Зенитом» (43). «Краснодар» с 46 баллами лидирует.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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