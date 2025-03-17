Трушечкину о матче «Спартак» – «Зенит» писали «комментируй нормально, а не за бомжей топи», «позорище, вылизал мясцо»: «Ноль удивления, так в 99% «больших» матчей»
Роман Трушечкин передал реакцию людей на его работу на матче «Спартак» – «Зенит».
Трушечкин и Михаил Меламед работали на матче 21-го тура Мир РПЛ, в котором красно-белые выиграли 2:1.
Комментатор выложил скрин с комментариями пользователей в телеграме.
В одном из них было написано: «Матч комментируй нормально, а не за бомжей топи». В другом: «Позорище, а не комментатор. Вылизал мясцо, провоцировал решение арбитров».
«Итог работы просто в двух соседних комментариях. Ноль удивления, так бывает в 99% «больших» матчей. Спасибо за внимание, поздравляю нас всех с ярким матчем», – написал Роман Трушечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Трушечкина
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