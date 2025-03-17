Трушечкину о матче «Спартак» – «Зенит» писали «комментируй нормально, а не за бомжей топи», «позорище, вылизал мясцо»: «Ноль удивления, так в 99% «больших» матчей»

Роман Трушечкин передал реакцию людей на его работу на матче «Спартак» – «Зенит».

Трушечкин и Михаил Меламед работали на матче 21-го тура Мир РПЛ , в котором красно-белые выиграли 2:1.

Комментатор выложил скрин с комментариями пользователей в телеграме.

В одном из них было написано: «Матч комментируй нормально, а не за бомжей топи». В другом: «Позорище, а не комментатор. Вылизал мясцо, провоцировал решение арбитров».

«Итог работы просто в двух соседних комментариях. Ноль удивления, так бывает в 99% «больших» матчей. Спасибо за внимание, поздравляю нас всех с ярким матчем», – написал Роман Трушечкин .