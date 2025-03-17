Дзюба о матче с Гренадой: «Все ждут гола, но это такая страна пиратов – будут биться, наверное. Это мой last dance, возможно, надо использовать свой шанс»

Артем Дзюба оценил свои шансы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории сборной России: у обоих форвардов по 30 забитых мячей.

– Впереди матч с Гренадой и возможный рекорд. Какие ощущения?

– Ну, ощущение сразу ответственности такой. Понятно, что если я выйду, то все ждут гола. И все говорят, типа, Гренаде надо забивать. Но я так понял, что это такая страна пиратов, можно сказать. Будут биться, наверное, стараться.

Моя задача выйти – если я выйду на поле, – сохранять спокойствие и, конечно же, постараться забить. Но самое главное, чтобы мы победили. Я думаю, в этом никто не сомневается, но хороший матч провести и, конечно, желательно забить.

Очень хочется еще ощутить гимн, вот это все прочувствовать. Возможно, это мой, как говорится, last dance, последний танец. Все может произойти, надо использовать свой шанс, – сказал нападающий «Акрона ».

Матч сборных России и Гренады пройдет в Москве 19 марта. 25 марта команда проведет товарищеский матч со сборной Замбии.