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Хамес о Неймаре: «Он получил бы три «Золотых мяча», если бы не Месси и Роналду. Но ему пришлось конкурировать с этими зверями»

Хамес Родригес считает, что Неймар мог бы выиграть «Золотой мяч» три раза.

– Как вы оцените «Реал»?

– Я мало смотрю его матчи. В прошлом году они выиграли Лигу чемпионов, и с приходом Мбаппе, я думаю, они станут лучше.

Я думаю, что у «Барсы» тоже все хорошо. Ламин [Ямаль] напоминает мне меня. Да, он будет игроком топ-класса. У него есть некоторые из тех же качеств, что и у Неймара.

На мой взгляд, если бы не Месси и Криштиану Роналду, Неймар получил бы три «Золотых мяча», но ему пришлось конкурировать с этими зверями, – сказал полузащитник «Леона» в эфире программы Los Amigos de Edu. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoЛа Лига
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logoРеал Мадрид
logoХамес Родригес
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