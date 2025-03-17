Хамес о Неймаре: «Он получил бы три «Золотых мяча», если бы не Месси и Роналду. Но ему пришлось конкурировать с этими зверями»

Хамес Родригес считает, что Неймар мог бы выиграть «Золотой мяч» три раза.

– Как вы оцените «Реал»?

– Я мало смотрю его матчи. В прошлом году они выиграли Лигу чемпионов, и с приходом Мбаппе , я думаю, они станут лучше.

Я думаю, что у «Барсы» тоже все хорошо. Ламин [Ямаль ] напоминает мне меня. Да, он будет игроком топ-класса. У него есть некоторые из тех же качеств, что и у Неймара.

На мой взгляд, если бы не Месси и Криштиану Роналду , Неймар получил бы три «Золотых мяча», но ему пришлось конкурировать с этими зверями, – сказал полузащитник «Леона» в эфире программы Los Amigos de Edu.