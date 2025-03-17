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Директор «Ювентуса» доверяет Мотте после 0:3 и 0:4 в Серии А: «Нам все еще по силам пробиться в Лигу чемпионов. Нужно оставаться сплоченными»

Спортивный директор «Ювентуса» выразил поддержку тренеру Тиаго Мотте.

В воскресенье туринцы потерпели в Серии А второе крупное поражение кряду – 0:3 от «Фиорентины». Ранее было 0:4 от «Аталанты».

– В такие моменты мы должны оставаться сплоченными и вместе преодолевать трудности. Понятно, что мы разочарованы, по ходу сезона были как взлеты, так и падения, но провести два матча подряд ниже своих возможностей – такого еще не было. Мы крайне опечалены, но убеждены, но вместе можем выбраться из этой ситуации.

- С Тиаго Моттой?

– Конечно.

- Что не так с «Ювентусом» в этом сезоне?

– Мы начали этот проект с нуля, понизив средний возраст команды и зарплатную ведомость, поэтому осознавали, что из-за нехватки опыта проблемы будут. 

Нам все еще по силам пробиться в Лигу чемпионов, и нам нужно оставаться едиными, сосредоточиться на достижении этой цели и выбраться из этой деликатной ситуации, – сказал Кристиано Джунтоли в эфире Sky Sport Italia.

После 29 туров «Ювентус» занимает в Серии А 5-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoТиаго Мотта
Кристиано Джунтоли
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЮвентус
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