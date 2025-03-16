Мотта не уйдет после 0:3 с «Фиорентиной»: «Это слишком простое решение, я такие не люблю. «Ювентусу» нужно найти способ набирать очки, чтобы попасть в топ-4»

Тиаго Мотта объяснил поражение «Ювентуса» от «Фиорентины» (0:3).

«Уйти было бы слишком простым решением, я простые решения не люблю.

Нам нужно побеждать, нужно найти способ набирать очки, чтобы достичь нашей цели – попасть в топ-4 в чемпионате.

Эта игра стала своего рода продолжением прошлой игры, та же история. Мы хорошо начали, но, как и в матче с «Аталантой», при первых трудностях не понимали, как реагировать.

Нам нужно прибавлять, сегодня мы ни в атаке, ни в защите не были сильны», – сказал главный тренер «Ювентуса ».