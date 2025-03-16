«Ювентус» проиграл два матча подряд с общим счетом 0:7. У туринцев 7 побед и 7 поражений в 17 играх в 2025 году
«Ювентус» проиграл два матча подряд с крупным счетом.
Команда Тиаго Мотты уступила «Фиорентине» в гостях в 29-м туре чемпионата Италии – 0:3. 9 марта ее разгромила «Аталанта» (0:4).
В 2025 году «бьянконери» провели 17 матчей в Серии А, Кубке и Суперкубке Италии и Лиге чемпионов. Они одержали 7 побед, 3 раза сыграли вничью, потерпели 7 поражений (в том числе по пенальти в Кубке).
29 марта «Ювентус» примет «Дженоа».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости