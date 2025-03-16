«Ювентус» проиграл два матча подряд с общим счетом 0:7. У туринцев 7 побед и 7 поражений в 17 играх в 2025 году

«Ювентус» проиграл два матча подряд с крупным счетом.

Команда Тиаго Мотты уступила «Фиорентине» в гостях в 29-м туре чемпионата Италии – 0:3. 9 марта ее разгромила «Аталанта» (0:4).

В 2025 году «бьянконери» провели 17 матчей в Серии А, Кубке и Суперкубке Италии и Лиге чемпионов. Они одержали 7 побед, 3 раза сыграли вничью, потерпели 7 поражений (в том числе по пенальти в Кубке).

29 марта «Ювентус » примет «Дженоа».