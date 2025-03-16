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«Ювентус» проиграл два матча подряд с общим счетом 0:7. У туринцев 7 побед и 7 поражений в 17 играх в 2025 году

«Ювентус» проиграл два матча подряд с крупным счетом.

Команда Тиаго Мотты уступила «Фиорентине» в гостях в 29-м туре чемпионата Италии – 0:3. 9 марта ее разгромила «Аталанта» (0:4).

В 2025 году «бьянконери» провели 17 матчей в Серии А, Кубке и Суперкубке Италии и Лиге чемпионов. Они одержали 7 побед, 3 раза сыграли вничью, потерпели 7 поражений (в том числе по пенальти в Кубке).

29 марта «Ювентус» примет «Дженоа».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЮвентус
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
logoФиорентина
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