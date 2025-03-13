«Юве» может уволить Мотту в случае неудачи с «Фиорентиной». Манчини – главный кандидат на замену, он опережает Хави, Конте и Гасперини (Tuttosport)
Тренера «Ювентуса» Мотту могут уволить и заменить на Роберто Манчини.
По данным Tuttosport, Тиаго Мотту могут уволить в случае неудачного результата в матче с «Фиорентиной». На случай увольнения рассматриваются два варианта: назначение временного тренера или постоянного.
Главным кандидатом на позицию исполняющего обязанности главного тренера считается Франческо Маньянелли, работающий с молодежной командой «бьянконери». Специалист ранее работал в штабе главной команды при Массимилиано Аллегри.
Фаворит среди вариантов на роль постоянного тренера – Роберто Манчини, работавший со сборной Италии, «Манчестер Сити» и «Зенитом». С экс-тренером сборной Саудовской Аравии уже были контакты.
Манчини опережает всех остальных кандидатов, среди которых называют Джан Пьеро Гасперини, Хави, Антонио Конте и Игора Тудора.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Tuttosport
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