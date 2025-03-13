«Юве» может уволить Мотту в случае неудачи с «Фиорентиной». Манчини – главный кандидат на замену, он опережает Хави, Конте и Гасперини (Tuttosport)

Тренера «Ювентуса» Мотту могут уволить и заменить на Роберто Манчини.

По данным Tuttosport, Тиаго Мотту могут уволить в случае неудачного результата в матче с «Фиорентиной». На случай увольнения рассматриваются два варианта: назначение временного тренера или постоянного.

Главным кандидатом на позицию исполняющего обязанности главного тренера считается Франческо Маньянелли , работающий с молодежной командой «бьянконери». Специалист ранее работал в штабе главной команды при Массимилиано Аллегри.

Фаворит среди вариантов на роль постоянного тренера – Роберто Манчини , работавший со сборной Италии, «Манчестер Сити» и «Зенитом». С экс-тренером сборной Саудовской Аравии уже были контакты.

Манчини опережает всех остальных кандидатов, среди которых называют Джан Пьеро Гасперини, Хави , Антонио Конте и Игора Тудора.