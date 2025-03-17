Гуарирапа о 1-м голе за ЦСКА в 19-м матче: «Не представляете, как долго ждал этого. Надеюсь, меня прорвет, начну регулярно забивать»

Сауль Гуарирапа оценил свой первый гол за ЦСКА.

Нападающий отличился в 19-м матче за армейский клуб – в игре с «Акроном» (2:1) в Мир РПЛ .

«Я очень счастлив. Сказал партнерам, насколько этот гол важен для меня. Вы даже не представляете, как долго ждал этот забитый мяч. Надеюсь, после этого гола меня прорвет, я начну регулярно забивать за ЦСКА .

Не сказать, что было какое‑то психологическое давление из‑за того, что не забиваю. Потому что главный тренер [Николич] меня поддерживал, говорил, что надеется на меня и во мне уверен. То же касается партнеров по команде», — сказал Гуарирапа .