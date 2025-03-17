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Зампред Госдумы Жуков допустил чемпионство «Спартака» после 2:1 с «Зенитом»: «Если будет дальше играть так же»

Александр Жуков допустил, что «Спартак» станет чемпионом Мир РПЛ.

В воскресенье красно-белые одолели «Зенит» (2:1) в 21-м туре.

«Получился яркий увлекательный матч двух хороших команд. Считаю, что «Спартак» заслужил победу, он действовал острее и лучше.

Может ли «Спартак» выиграть нынешний чемпионат? Вполне возможно. Если будет дальше играть так же», – сказал первый зампредседателя Госдумы РФ.

Расклады чемпионской гонки РПЛ: как выросли шансы «Спартака»? Впервые «Краснодар» – фаворит

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлександр Жуков
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