Зампред Госдумы Жуков допустил чемпионство «Спартака» после 2:1 с «Зенитом»: «Если будет дальше играть так же»
Александр Жуков допустил, что «Спартак» станет чемпионом Мир РПЛ.
В воскресенье красно-белые одолели «Зенит» (2:1) в 21-м туре.
«Получился яркий увлекательный матч двух хороших команд. Считаю, что «Спартак» заслужил победу, он действовал острее и лучше.
Может ли «Спартак» выиграть нынешний чемпионат? Вполне возможно. Если будет дальше играть так же», – сказал первый зампредседателя Госдумы РФ.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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