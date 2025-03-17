Аршавин о «Спартаке»: «Справился с «Зенитом» и тактически, и физически. Заслужил победу»

Андрей Аршавин считает справедливой победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в Мир РПЛ.

«Спартак » заслужил победу, они были целостнее как команда, и тот гол, который пришел в конце, наверное, они заслужили.

«Спартак» выдерживал борьбу, практически нигде не проигрывал, вязал «Зенит», петербургскому клубу было трудно выходить со своей половины.

Здесь можно похвалить только «Спартак», они справились с «Зенитом» и тактически, и физически», — сказал заместитель председателя правления «Зенита » по спортивному развитию.