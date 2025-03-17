«Спартак» доминировал в центре: Зделара и Барриоса заставляли играть только назад, Глушенкова отрезали от полузащиты». Радимов о 2:1 с «Зенитом»
Владислав Радимов рассказал, за счет чего «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в Мир РПЛ.
«Перед началом матча мы разговаривали с другими ребятами и пришли к выводу, что победит тот, кто выиграет центр поля. «Спартак» в центре доминировал. Вендела не хватало — как ключевой фигуры.
Мне кажется, что Станкович еще больше добавил в агрессии, зная, что мяч выводить из обороны будет сложнее сопернику — это не прямая обязанность Зделара и Барриоса. Их заставляли играть только назад. Глушенков был отрезан от полузащиты, Умяров спокойно подбирал мячи, Мартинс работал от штрафной до штрафной. Показателен гол, который он забил.
Барко между линиями — это половина команды. Он настолько правильно выбирает направление атаки», — сказал бывший футболист «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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