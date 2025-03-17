Энрике о 3:1 с «Марселем»: «ПСЖ» не хватало привычной мобильности, но мы заслужили победу. Эта неделя была фантастической!»

Луис Энрике оценил победу над «Марселем» (3:1) в Лиге 1.

– Значение этого матча было сложно переоценить. Класико – особенная игра для клуба, для наших игроков и болельщиков. Немного сказались напряжение и усталость после матча Лиги чемпионов [с «Ливерпулем»]. Нам не хватало привычной мобильности, но мы заслужили победу.

- Вы ожидали, что «Марсель» будет так высоко прессинговать?

– Они показали характер. У них команда топ-уровня, без сомнений. У меня было ощущение, что это матч уровня Лиги чемпионов, он был таким же напряженным.

Мы могли сыграть лучше, но довольны, что оказались сильнее «Марселя ». Эта неделя была для нас фантастической! – сказал тренер «ПСЖ ».