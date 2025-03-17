Энрике о 3:1 с «Марселем»: «ПСЖ» не хватало привычной мобильности, но мы заслужили победу. Эта неделя была фантастической!»
Луис Энрике оценил победу над «Марселем» (3:1) в Лиге 1.
– Значение этого матча было сложно переоценить. Класико – особенная игра для клуба, для наших игроков и болельщиков. Немного сказались напряжение и усталость после матча Лиги чемпионов [с «Ливерпулем»]. Нам не хватало привычной мобильности, но мы заслужили победу.
- Вы ожидали, что «Марсель» будет так высоко прессинговать?
– Они показали характер. У них команда топ-уровня, без сомнений. У меня было ощущение, что это матч уровня Лиги чемпионов, он был таким же напряженным.
Мы могли сыграть лучше, но довольны, что оказались сильнее «Марселя». Эта неделя была для нас фантастической! – сказал тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Culture PSG
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