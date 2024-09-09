Сергей Пиняев: «Для чего переходить в «Зенит», если будет возможность напрямую из «Локомотива» перейти в Европу? Переживу, если не выиграю 5 раз РПЛ»

Сергей Пиняев поделился размышлениями о необходимости возможного перехода в «Зенит».

– Давай представим, что Андрей Сергеевич [Аршавин] добился успеха, он убедил боссов «Зенита», что надо брать русских футболистов. И они говорят: наша цель – летом позвать Пиняева, Глушенкова, Тюкавина.

– Даже у «Газпрома» столько денег нет, мне кажется. Андрей Сергеевич сам говорит, что для «Зенита» очень дорого купить русского футболиста.

– Хорошо, ну давай представим, что у «Газпрома» очень много денег. А это не надо представлять, так и есть. И они говорят: Пиняев, Тюкавин, Глушенков и все-все-все. Твое мнение это изменит, ты пойдешь туда, если будешь играть с Тюкавиным и Глушенковым?

– Мы должны понимать, в каком статусе я буду в «Локомотиве», буду ли я видеть «Зенит» как трамплин для своего шага в Европу.

Для чего мне, условно, переходить в «Зенит» и играть там с Глушом, с Тюкой, если у меня будет возможность напрямую из «Локомотива» перейти в европейский клуб? Для чего делать этот маленький шажок?

– Чтобы выиграть 5 раз подряд с «Зенитом» чемпионат России и забить 100 мячей за 5 лет.

– Переживу, наверное, если не выиграю 5 раз чемпионат России, – сказал 19-летний футболист «Локомотива» Сергей Пиняев.

Пиняев о «Зените»: «Не вижу смысла менять команду в России. Есть смысл поговорить, когда там будут развивать россиян и делать ставку на них, чтобы не были на подхвате у латиносов»