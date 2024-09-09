Сергей Пиняев: «Для чего переходить в «Зенит», если будет возможность напрямую из «Локомотива» перейти в Европу? Переживу, если не выиграю 5 раз РПЛ»
Сергей Пиняев поделился размышлениями о необходимости возможного перехода в «Зенит».
– Давай представим, что Андрей Сергеевич [Аршавин] добился успеха, он убедил боссов «Зенита», что надо брать русских футболистов. И они говорят: наша цель – летом позвать Пиняева, Глушенкова, Тюкавина.
– Даже у «Газпрома» столько денег нет, мне кажется. Андрей Сергеевич сам говорит, что для «Зенита» очень дорого купить русского футболиста.
– Хорошо, ну давай представим, что у «Газпрома» очень много денег. А это не надо представлять, так и есть. И они говорят: Пиняев, Тюкавин, Глушенков и все-все-все. Твое мнение это изменит, ты пойдешь туда, если будешь играть с Тюкавиным и Глушенковым?
– Мы должны понимать, в каком статусе я буду в «Локомотиве», буду ли я видеть «Зенит» как трамплин для своего шага в Европу.
Для чего мне, условно, переходить в «Зенит» и играть там с Глушом, с Тюкой, если у меня будет возможность напрямую из «Локомотива» перейти в европейский клуб? Для чего делать этот маленький шажок?
– Чтобы выиграть 5 раз подряд с «Зенитом» чемпионат России и забить 100 мячей за 5 лет.
– Переживу, наверное, если не выиграю 5 раз чемпионат России, – сказал 19-летний футболист «Локомотива» Сергей Пиняев.
Пиняев о «Зените»: «Не вижу смысла менять команду в России. Есть смысл поговорить, когда там будут развивать россиян и делать ставку на них, чтобы не были на подхвате у латиносов»
Пиняев и по жизни тупит как на поле )
В дубль Сьона если только
Амбициозный юноша, ничего не скажешь.
В этом сезоне я его не видел, но по прошлому, бросалось в глаза, что он часто принимал неверные решения в завершающей стадии.
Да и сейчас, как я понимаю, он игрок не основного состава.
Безусловно, парень молодой и все еще может поменяться, но в Зенит идти точно не надо ни ему, ни Зениту. Там есть Педро, Мостовой, а также могут сыграть еще и Мантуан с Клаудом
Времена меняются, а отпрыски хомосоветикусов по-прежнему бредят Европой