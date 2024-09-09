Сергей Пиняев: «Для чего переходить в «Зенит», если будет возможность напрямую из «Локомотива» перейти в Европу? Переживу, если не выиграю 5 раз РПЛ»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Газпром Нобель Арустамян Максим Глушенков Сергей Пиняев деньги Константин Тюкавин Футбол

Сергей Пиняев поделился размышлениями о необходимости возможного перехода в «Зенит».

– Давай представим, что Андрей Сергеевич [Аршавин] добился успеха, он убедил боссов «Зенита», что надо брать русских футболистов. И они говорят: наша цель – летом позвать Пиняева, Глушенкова, Тюкавина.

– Даже у «Газпрома» столько денег нет, мне кажется. Андрей Сергеевич сам говорит, что для «Зенита» очень дорого купить русского футболиста.

– Хорошо, ну давай представим, что у «Газпрома» очень много денег. А это не надо представлять, так и есть. И они говорят: Пиняев, Тюкавин, Глушенков и все-все-все. Твое мнение это изменит, ты пойдешь туда, если будешь играть с Тюкавиным и Глушенковым?

– Мы должны понимать, в каком статусе я буду в «Локомотиве», буду ли я видеть «Зенит» как трамплин для своего шага в Европу.

Для чего мне, условно, переходить в «Зенит» и играть там с Глушом, с Тюкой, если у меня будет возможность напрямую из «Локомотива» перейти в европейский клуб? Для чего делать этот маленький шажок?

– Чтобы выиграть 5 раз подряд с «Зенитом» чемпионат России и забить 100 мячей за 5 лет.

– Переживу, наверное, если не выиграю 5 раз чемпионат России, – сказал 19-летний футболист «Локомотива» Сергей Пиняев.

Пиняев о «Зените»: «Не вижу смысла менять команду в России. Есть смысл поговорить, когда там будут развивать россиян и делать ставку на них, чтобы не были на подхвате у латиносов»

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53 комментария
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Для чего ты тогда из Крыльев ушёл? а ну да, за деньгами. агент скажет идти в Зенит ты пойдёшь как миленький
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Серёга, играть уже давай начинай, а не болтай.За 3года в РПЛ по воротам бить так и не научился и в последней фазе атаки принимать верное решение.
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Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
А когда ромбик целуют за нефтяные деньги - это другое?
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Действительно, ведь чем выиграть 5 раз РПЛ лучше не выиграть ничего )

Пиняев и по жизни тупит как на поле )
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Почему у таких футболистов нет никого в окружении кто подскажет как с медийкой работать
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Какой амбициозный игрок в Локо. Уже слил следующие пять сезонов. По ходу, зарплату получать пришёл.
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Пятикратным чемпионом "на экспорт" проще уйти чем бестрофейным ноунеймом из середняка :)
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Да успокойся ты, никто тебя в Зенит не зовет. Было у Аршавина такое желание когда то. А то может и вовсе попросил кто-то фамилию Пиняев произнести, а этот и загордился, в Эуропу из Локо, ага.
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Этот отрывок ещё смешнее и глупее чем предыдущий. Пиняев живая иллюстрация поговорки про "молчание - золото"
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Ответ igls54
Вот будет смеху, если чувак в результате окажется в Зените
Теперь вряд ли. Зачем Зениту игрок, которому не нужны титулы?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Серёга, играть уже давай начинай, а не болтай.За 3года в РПЛ по воротам бить так и не научился и в последней фазе атаки принимать верное решение.
Он не прогрессирует: в этом году так вообще бестолковый. Такими темпами из Европы ему только Сьон светит. Либо Паок.
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Рекомендую для начала выиграть место у Самошникова и Тикнизяна или кто там его усадил сейчас?
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Какую Европу ты в локо то на банку присел)))
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Ответ IceBear27
А когда ромбик целуют за нефтяные деньги - это другое?
Тут понимать надо, что газ народный, а нефть частная.
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Ответ Василиус
Какую Европу ты в локо то на банку присел)))
Изидор всем баночникам показал, что можно сидеть на банке в России и уехать в Европу
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Переживёшь если и никогда не станешь чемпионом, вероятность очень большая. )
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С годами всё меньше и меньше верится, что перейдёт в Европу)
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Ну, если условный "Сьон" это предел мечтаний...
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Напрямую из Локомотива ты разве что в Сьон перейдешь.
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ты паря уже наговорил про каких то латиносов , что бы и в Зените не играть и в европках особенно за такими высказываниями следят
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Пиняев это потерянное поколение с завышенной самооценкой )))По факту у них есть талант но нет характера это нарциссы и лентяи
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Ответ Sminem
Для чего ты тогда из Крыльев ушёл? а ну да, за деньгами. агент скажет идти в Зенит ты пойдёшь как миленький
Крылья всё-таки сильно менее заметный для европейских скаутов клуб, чем Локомотив
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Ответ ОттоДракула
Он не прогрессирует: в этом году так вообще бестолковый. Такими темпами из Европы ему только Сьон светит. Либо Паок.
Фигасе ты Пиняева с Миранчуком сравнил)))
В дубль Сьона если только
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Ответ Дмитрий9779
Тут понимать надо, что газ народный, а нефть частная.
Это мантра. Ещё Святой Федун и Преподобная Зарема московские
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Ответ error505
Мне почему-то кажется, что из Крыльев, которых на международной арене не было тучу лет, сложнее попасть в Европу, чем из Локомотива, который был в ЕК в последнем сезоне нашего там присутствия
в сезоне 22-23 еврокубки? ну ладно
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Съездил на просмотр в Барсу и всё, гонора на всю жизнь. Ты кто, чудо чудное?))) Ну смешно же. Пердив и вагончик в Саратовской области тебе светит в 40 лет
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А ты чего в том же Локо на лавку то присел? Или для тебя Европа это тоже Паок и Сьон?
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То есть свой Локомотив как возсожного чемпиона игрок данный не рассматривает?
Амбициозный юноша, ничего не скажешь.
В этом сезоне я его не видел, но по прошлому, бросалось в глаза, что он часто принимал неверные решения в завершающей стадии.
Да и сейчас, как я понимаю, он игрок не основного состава.
Безусловно, парень молодой и все еще может поменяться, но в Зенит идти точно не надо ни ему, ни Зениту. Там есть Педро, Мостовой, а также могут сыграть еще и Мантуан с Клаудом
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Чем дальше эти фрагменты, тем круче и круче. Мальчик похоже поймал звезду.
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В постперестроичные времена был снят депрессивный фильм "Увидеть Париж и умереть".
Времена меняются, а отпрыски хомосоветикусов по-прежнему бредят Европой
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