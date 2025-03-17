Экс-арбитр Итурральде об отмашке Кунде в матче с «Атлетико»: «Театральная реакция Симеоне, но Жюль попал ему в лицо. Получи он вторую желтую, пришлось бы смириться»

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил отмашку Жюля Кунде в лицо Джулиано Симеоне.

На 30-й минуте матча между «Атлетико » и «Барселоной» в 28-м туре Ла Лиги Кунде отмахнулся от Симеоне перед подачей штрафного у ворот «Атлетико » и попал сопернику в лицо – форвард мадридской команды упал на газон.

Главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не стал наказывать защитника «Барселоны», у которого на тот момент уже была желтая карточка.

«Джулиано реагирует театрально, но Кунде коснулся его лица. Если бы он получил вторую желтую, то должен был бы с этим смириться», – сказал бывший арбитр Ла Лиги.