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  • Экс-арбитр Итурральде об отмашке Кунде в матче с «Атлетико»: «Театральная реакция Симеоне, но Жюль попал ему в лицо. Получи он вторую желтую, пришлось бы смириться»
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Экс-арбитр Итурральде об отмашке Кунде в матче с «Атлетико»: «Театральная реакция Симеоне, но Жюль попал ему в лицо. Получи он вторую желтую, пришлось бы смириться»

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил отмашку Жюля Кунде в лицо Джулиано Симеоне.

На 30-й минуте матча между «Атлетико» и «Барселоной» в 28-м туре Ла Лиги Кунде отмахнулся от Симеоне перед подачей штрафного у ворот «Атлетико» и попал сопернику в лицо – форвард мадридской команды упал на газон.

Главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не стал наказывать защитника «Барселоны», у которого на тот момент уже была желтая карточка.

«Джулиано реагирует театрально, но Кунде коснулся его лица. Если бы он получил вторую желтую, то должен был бы с этим смириться», – сказал бывший арбитр Ла Лиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoАтлетико
logoБарселона
logoДжулиано Симеоне
logoЖюль Кунде
logoЛа Лига
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoсудьи
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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