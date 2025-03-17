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  • Кунде не показали карточку за отмашку в лицо Симеоне в 1-м тайме. У защитника «Барсы» уже была желтая за подкат под Рейнилду
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Кунде не показали карточку за отмашку в лицо Симеоне в 1-м тайме. У защитника «Барсы» уже была желтая за подкат под Рейнилду

Жюль Кунде мог получить вторую желтую карточку в матче с «Атлетико».

На 30-й минуте матча 28-го тура Ла Лиги защитник «Барселоны» отмахнулся от Джулиано Симеоне перед подачей штрафного у ворот «Атлетико» и попал сопернику в лицо – форвард мадридской команды упал на газон.

Главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не стал показывать Кунде карточку. Отметим, что несколькими минутами ранее француз уже получил предупреждение за подкат под Рейнилду Мандаву.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАтлетико
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖюль Кунде
logoРейнилду Мандава
logoсудьи
logoДжулиано Симеоне
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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