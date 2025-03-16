Сергей Семак: «Спартаку» больше повезло с реализацией. Не лучшая игра «Зенита» в плане качества – не хватало свежести. Обидно проигрывать»

Сергей Семак объяснил неудачу «Зенита» в матче со «Спартаком» (1:2).

«Напряженная игра получилась. К сожалению, «Спартаку » повезло больше в плане реализации. Моментов было немного и у нас, и у них.

Не лучшая наша игра в плане качества – не хватало свежести. Медленно работали с мячом. Надо было гораздо быстрее и думать, и играть. А пропущенным голам способствовали наши ошибки.

Обидно проигрывать, но ничего не поделаешь – это пройденный этап. Будем готовиться к следующим матчам», – сказал главный тренер «Зенита ».