Сергей Семак: «Спартаку» больше повезло с реализацией. Не лучшая игра «Зенита» в плане качества – не хватало свежести. Обидно проигрывать»
Сергей Семак объяснил неудачу «Зенита» в матче со «Спартаком» (1:2).
«Напряженная игра получилась. К сожалению, «Спартаку» повезло больше в плане реализации. Моментов было немного и у нас, и у них.
Не лучшая наша игра в плане качества – не хватало свежести. Медленно работали с мячом. Надо было гораздо быстрее и думать, и играть. А пропущенным голам способствовали наши ошибки.
Обидно проигрывать, но ничего не поделаешь – это пройденный этап. Будем готовиться к следующим матчам», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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