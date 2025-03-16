«Ливерпуль» проиграл 3 из 4 турниров с 9 февраля: уступили «Ньюкаслу» в финале Кубка лиги, вылетели из ЛЧ от «ПСЖ» и из Кубка Англии от «Плимута»
«Ливерпуль» потерял шансы на завоевание 3 из 4 трофеев в нынешнем сезоне.
Команда Арне Слота уступила «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги (0:2).
9 февраля мерсисайдцы выбыли из розыгрыша Кубка Англии, проиграв «Плимуту» (0:1). Также «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» в двухматчевом противостоянии (0:1, 1:0, пенальти – 1:4).
Таким образом, «Ливерпуль» продолжает участие лишь в АПЛ. В чемпионате Англии «красные» лидируют после 29 туров с отрывом в 12 очков от «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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