Луис Энрике после гола «Спартаку» крикнул в камеру: «Зенит», «Зенит», #####, идите на хрен»

Луис Энрике Андре грубо высказался после гола «Спартаку».

Полузащитник «Зенита» сравнял счет в игре 21-го тура Мир РПЛ с московским клубом на 83-й минуте.

Забив, бразилец прокричал в камеру: «Zenit , Zenit, caralho, vai embora». Это примерно переводится как «Зенит», «Зенит», ##### (блин), идите на хрен».