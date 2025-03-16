Луис Энрике после гола «Спартаку» крикнул в камеру: «Зенит», «Зенит», #####, идите на хрен»
Луис Энрике Андре грубо высказался после гола «Спартаку».
Полузащитник «Зенита» сравнял счет в игре 21-го тура Мир РПЛ с московским клубом на 83-й минуте.
Забив, бразилец прокричал в камеру: «Zenit, Zenit, caralho, vai embora». Это примерно переводится как «Зенит», «Зенит», ##### (блин), идите на хрен».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости