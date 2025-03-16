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Луис Энрике после гола «Спартаку» крикнул в камеру: «Зенит», «Зенит», #####, идите на хрен»

Луис Энрике Андре грубо высказался после гола «Спартаку».

Полузащитник «Зенита» сравнял счет в игре 21-го тура Мир РПЛ с московским клубом на 83-й минуте.

Забив, бразилец прокричал в камеру: «Zenit, Zenit, caralho, vai embora». Это примерно переводится как «Зенит», «Зенит», ##### (блин), идите на хрен».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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logoпремьер-лига Россия
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