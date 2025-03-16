У «Зенита» 1 победа и 3 поражения в 5 последних турах Мир РПЛ
«Зенит» проиграл в трех из пяти последних туров Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака уступила «Спартаку» в гостях со счетом 1:2 в 21-м туре Мир РПЛ.
Также с 1 декабря петербуржцы проиграли в чемпионате «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2), сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и обыграли «Факел» (2:0).
30 марта «Зенит» примет «Рубин».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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