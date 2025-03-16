Энрике впервые забил за «Зенит» – в матче со «Спартаком»
Луис Энрике забил первый гол за «Зенит».
Полузащитник «Зенита» сравнял счет на 83-й минуте матча 21-го тура против «Спартака».
Энрике, перешедший в «Зенит» в зимнее трансферное окно, забил первый гол в составе клуба. Бразилец проводит 3-й официальный матч за сине-бело-голубых и 2-й – в чемпионате.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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