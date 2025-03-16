Энрике впервые забил за «Зенит» – в матче со «Спартаком»

Луис Энрике забил первый гол за «Зенит».

Полузащитник «Зенита » сравнял счет на 83-й минуте матча 21-го тура против «Спартака ».

Энрике , перешедший в «Зенит» в зимнее трансферное окно, забил первый гол в составе клуба. Бразилец проводит 3-й официальный матч за сине-бело-голубых и 2-й – в чемпионате.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).