Агкацев установил рекорд по сухим матчам за «Краснодар» за сезон Мир РПЛ. Вратарь не пропустил в 12 из 21 тура

Станислав Агкацев стал рекордсменом «Краснодара».

Сегодня голкипер сумел не пропустить в игре с «Ростовом » (1:0) в 21-м туре Мир РПЛ .

На счету вратаря 12 сухих игр в текущем чемпионате. Это уже лучший показатель в истории «быков» – за 9 туров до конца сезона.

Подробно со статистикой 23-летнего Агкацева можно ознакомиться здесь .