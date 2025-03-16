Агкацев установил рекорд по сухим матчам за «Краснодар» за сезон Мир РПЛ. Вратарь не пропустил в 12 из 21 тура
Станислав Агкацев стал рекордсменом «Краснодара».
Сегодня голкипер сумел не пропустить в игре с «Ростовом» (1:0) в 21-м туре Мир РПЛ.
На счету вратаря 12 сухих игр в текущем чемпионате. Это уже лучший показатель в истории «быков» – за 9 туров до конца сезона.
Подробно со статистикой 23-летнего Агкацева можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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