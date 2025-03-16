«Краснодар» ни разу не проиграл в гостях за 21 тур. При «осень – весна» в РПЛ такого еще не было

«Краснодар» установил рекорд Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева сегодня одолела «Ростов» (1:0) в 21-м туре.

К этому моменту «быки» потерпели всего одно поражение в чемпионате – на своем поле от «Спартака» (0:3) 1 декабря.

Ни одного поражения в гостях за 21 тур – рекорд Мир РПЛ при системе «осень – весна». «Зенит» в сезоне-2022/23 уступил на выезде в 20-м туре.

Еще ни одному клубу не удавалось пройти весь чемпионат без гостевых поражений. «Краснодару » осталось не проиграть «Зениту», «Динамо» Махачкала, ЦСКА и «Оренбургу».

«Краснодар» мчится в историю: еще никто не проходил сезон РПЛ без поражений в гостях. Осталось четыре матча