«Краснодар» ни разу не проиграл в гостях за 21 тур. При «осень – весна» в РПЛ такого еще не было
«Краснодар» установил рекорд Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева сегодня одолела «Ростов» (1:0) в 21-м туре.
К этому моменту «быки» потерпели всего одно поражение в чемпионате – на своем поле от «Спартака» (0:3) 1 декабря.
Ни одного поражения в гостях за 21 тур – рекорд Мир РПЛ при системе «осень – весна». «Зенит» в сезоне-2022/23 уступил на выезде в 20-м туре.
Еще ни одному клубу не удавалось пройти весь чемпионат без гостевых поражений. «Краснодару» осталось не проиграть «Зениту», «Динамо» Махачкала, ЦСКА и «Оренбургу».
«Краснодар» мчится в историю: еще никто не проходил сезон РПЛ без поражений в гостях. Осталось четыре матча
Опубликовал: Александр Суряев
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