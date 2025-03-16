«Зачем ты приехал?» Фанаты «Спартака» встретили Соболева у стадиона перед матчем с «Зенитом»
Фанаты «Спартака» встретили Александра Соболева возле автобуса «Зенита».
«Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве в рамках 21-го тура Мир РПЛ. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.
После выхода Соболева из клубного автобуса «Зенита» форварда встретила группа болельщиков «Спартака».
«Ну и зачем ты приехал?» – прокричали фанаты красно-белых Соболеву.
Нападающий «Зенита» не отреагировал на выкрики болельщиков своего бывшего клуба.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом прошлого года. В 13 матчах за сине-бело-голубых в Мир РПЛ нападающий не отметился результативными действиями.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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