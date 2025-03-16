Алли об удалении в первом матче за два года: «Я собирался заявить о своем возвращении на поле, хотя предпочел бы, чтобы это был гол 🙈. Но вернуться приятно 💜»
Деле Алли сделал заявление после удаления в первом матче за два года.
Полузащитник, не игравший с февраля 2023 года, появился на поле на 81-й минуте матча «Комо» с «Миланом» (1:2) в 29-м туре Серии А.
На 90-й минуте, догоняя Рубена Лофтус-Чика, Алли наступил соотечественнику на голень. Сперва главный судья Маттео Маркетти показал Деле желтую карточку, но, ознакомившись с видеоповтором, изменил решение и удалил футболиста.
«Я всегда собирался каким-то образом заявить о своем возвращении на поле после этих двух лет, но предпочел бы, чтобы это было случилось при помощи гола 🙈. Но приятно вернуться 💜», – написал 28-летний английский хавбек в инстаграме.
У Деле Алли красная на 10-й минуте камбэка в футбол – за грубость. Даже соперник Уокер уговаривал не удалять
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Деле Алли
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