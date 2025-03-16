«Максименко может выдать яркий матч, а может и провалиться, до топ-уровня недотягивает. Латышонок сильнее – спокойный, стабильный, надежный». Канчельскис о вратарях
Андрей Канчельскис считает, что Евгений Латышонок сильнее Александра Максименко.
— Что конкретно подразумеваете под игровыми проблемами «Спартака»?
— Оборону. Если в центре Бабич и Дуарте смотрятся уверенно, то про фланги, где регулярно выходят Денисов и Рябчук, этого не скажешь. Странно, что зимой клуб за огромные деньги купил двух атакующих легионеров, но не усилил защиту. Да и Максименко до уровня топ-вратаря явно недотягивает.
— Латышонок сильнее?
— Сто процентов! Спокойный, стабильный, надежный. Никаких привозов. Максименко же может выдать яркий матч, а может и провалиться, – сказал экс-полузащитник сборной России.
«Спартак» примет «Зенит» сегодня в рамках 21-го тура Мир РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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