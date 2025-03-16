«Максименко может выдать яркий матч, а может и провалиться, до топ-уровня недотягивает. Латышонок сильнее – спокойный, стабильный, надежный». Канчельскис о вратарях

Андрей Канчельскис считает, что Евгений Латышонок сильнее Александра Максименко.

— Что конкретно подразумеваете под игровыми проблемами «Спартака»?

— Оборону. Если в центре Бабич и Дуарте смотрятся уверенно, то про фланги, где регулярно выходят Денисов и Рябчук, этого не скажешь. Странно, что зимой клуб за огромные деньги купил двух атакующих легионеров, но не усилил защиту. Да и Максименко до уровня топ-вратаря явно недотягивает.

— Латышонок сильнее?

— Сто процентов! Спокойный, стабильный, надежный. Никаких привозов. Максименко же может выдать яркий матч, а может и провалиться, – сказал экс-полузащитник сборной России.

«Спартак» примет «Зенит » сегодня в рамках 21-го тура Мир РПЛ .