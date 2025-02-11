Ошибка Максименко привела к голу «Зенита». Вендел перехватил пас вратаря «Спартака», обыграл его и забил
Александр Максименко допустил результативную ошибку в игре с «Зенитом».
На 28-й минуте финала Winline Зимнего кубка России голкипер «Спартака», выйдя за пределы штрафной площади, сделал неточную передачу вперед.
Вендел перехватил мяч, обыграл вратаря и нанес точный удар – 2:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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