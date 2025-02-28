Свинов о словах Латышонка про 30 000 в месяц: «Какое-то сумасшествие, тем более в «Зените». Для меня комфортная жизнь – это заплатить за ипотеку, ресторан 5 раз в месяц, еда, одежда, слетать на отдых»

Илья Свинов рассказал о ежемесячных расходах.

– Играя за «Спартак», много денег тратили на себя?

– Это как сейчас модно спрашивать, сколько денег нужно в месяц. Без обид, но точно не 30 тысяч в месяц.

Не хочу обижать Евгения Латышонка, но эти суммы – какое-то сумасшествие, тем более после того, как игрок перешел в «Зенит ». Даже если ты один живешь и снимаешь квартиру, но еще же надо что-то есть.

Когда я жил в Новотроицке на базе, там у меня была зарплата 15 тысяч и последние полгода – 20. На базе мне этих денег хватало, еще бутсы и перчатки с зарплаты покупал. Перчатки 5 тысяч стоили, а бутсы – 15. Жил – и все нормально было.

Если надо выжить, то 20-30 тысяч хватит, но комфортная жизнь у каждого своя. Кто-то ходит пешком, и его потом спросят, что ему надо. Человек ответит, что нужен велосипед – и будет топ. Кто-то ездит на Maybach, и у него спрашивают, сколько нужно для комфортной жизни, а он называет совсем другую сумму.

Для меня комфортная жизнь – это заплатить за ипотеку, сходить в ресторан 5 раз в месяц, еда, одежда и слетать на отдых. Это в какую-то копейку выходит. Когда был в «Спартаке », скидывал деньги родителям, пытался что-то откладывать, – сказал бывший голкипер «Балтики».