Мостовой о «Локо» и 2:1 с «Динамо»: «Удивил. Они снова в гонке — с ума сойти! Я же говорил, что интрига будет до самого конца»
Александр Мостовой считает, что «Локомотив» вернулся в чемпионскую гонку в Мир РПЛ.
В субботу железнодорожники одолели «Динамо» (2:1) и после 21 матча занимают в таблице 4-е место.
«Матч получился классным, но я ждал, что «Динамо» не проиграет. Думал, что будет ничья, но «Локомотив» удивил. И теперь посмотрите, они снова в гонке — с ума сойти!
Я же ведь единственный говорил еще летом, что в этом сезоне будет интрига до самого конца, так оно и получается. Чемпион определится в последнем туре», — сказал экс-футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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