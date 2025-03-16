Мостовой о «Локо» и 2:1 с «Динамо»: «Удивил. Они снова в гонке — с ума сойти! Я же говорил, что интрига будет до самого конца»

Александр Мостовой считает, что «Локомотив» вернулся в чемпионскую гонку в Мир РПЛ.

В субботу железнодорожники одолели «Динамо » (2:1) и после 21 матча занимают в таблице 4-е место.

«Матч получился классным, но я ждал, что «Динамо» не проиграет. Думал, что будет ничья, но «Локомотив » удивил. И теперь посмотрите, они снова в гонке — с ума сойти!

Я же ведь единственный говорил еще летом, что в этом сезоне будет интрига до самого конца, так оно и получается. Чемпион определится в последнем туре», — сказал экс-футболист сборной России.