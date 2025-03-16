Гильерме проведет прощальный матч за «Локомотив» в сентябре

«Локомотив» сообщил, что Гильерме проведет прощальный матч за клуб осенью.

«Прощальный матч будет!

Он состоится в сентябре этого года в рамках празднования Дня «Локомотива» на «РЖД Арене», – говорится в публикации.

Также клуб опубликовал запись вручения экс-голкиперу памятной футболки перед матчем с «Динамо» в 21-м туре Мир РПЛ.