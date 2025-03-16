«Локомотив» предложил 1,2 млн долларов за марокканского опорника Мурида. Экс-игроку «Леганеса» готовы заплатить 3,4 млн за три года (Africafoot)
«Локомотив» хочет приобрести футболиста марокканского клуба УТС.
По данным Africafoot, железнодорожники предложили 400 000 долларов за опорного полузащитника Аймана Мурида, но столкнулись с отказом. После этого московский клуб повысил сумму до 1,2 млн долларов.
Самому игроку предложен контракт на три года и общую сумму 3,4 млн долларов.
В этом сезоне Мурид провел 20 матчей в чемпионате Марокко и забил 3 гола.
С 2018 по 2022 год хавбек представлял «Леганес», но играл преимущественно за молодежную и резервную команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Africafoot
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