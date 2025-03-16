«Локомотив» предложил 1,2 млн долларов за марокканского опорника Мурида. Экс-игроку «Леганеса» готовы заплатить 3,4 млн за три года (Africafoot)

«Локомотив» хочет приобрести футболиста марокканского клуба УТС.

По данным Africafoot, железнодорожники предложили 400 000 долларов за опорного полузащитника Аймана Мурида , но столкнулись с отказом. После этого московский клуб повысил сумму до 1,2 млн долларов.

Самому игроку предложен контракт на три года и общую сумму 3,4 млн долларов.

В этом сезоне Мурид провел 20 матчей в чемпионате Марокко и забил 3 гола.

С 2018 по 2022 год хавбек представлял «Леганес», но играл преимущественно за молодежную и резервную команды.