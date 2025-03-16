Аршавин о будущем Лички: «Если «Динамо» проиграет ЦСКА 0:3 в Кубке, то руководство может психануть и убрать Марцела. Карпина вряд ли назначат до лета»
Андрей Аршавин допустил отставку Марцела Лички в ближайшее время.
В субботу «Динамо» проиграло «Локомотиву» (1:2) в Мир РПЛ и после 21 матча занимает в таблице 5-е место.
«Ключевой будет игра на Кубок России. Условно, если «Динамо» проиграет ЦСКА со счетом 0:3, то руководство бело‑голубых может психануть и убрать Личку.
Если решат убрать Марцела, то до лета его смогут подменить другие помощники. Но Карпина вряд ли назначат, так как недавно разговаривали с женой Валерия Георгиевича, и она хочет насладиться временем до лета и побыть вместе с ним», — сказал бывший полузащитник «Зенита».
«Динамо» сыграет с ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России 15 апреля (первая игра – 1:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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