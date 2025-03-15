Радимов о Личке: «Вы представляете, чтобы после поражения «Реала» от «Атлетико» Анчелотти шел и смеялся? Вопрос к руководителям «Динамо»: понимаете, что тренер сам не хочет здесь быть?»
Владислав Радимов убежден, что Марцелу Личке больше не нравится в «Динамо».
Сегодня команда потерпела поражение от «Локомотива» в 21-м туре Мир РПЛ – 1:2.
«Вы представляете ситуацию, при которой после матча «Реал» – «Атлетико», в котором команда под руководством Анчелотти проиграла, он идет после финального свистка и смеется?
У меня вопрос к руководителям «Динамо»: вы понимаете, что Личка сам не хочет здесь быть?
Вся предсезонка скомкана… 0:4 от «Ростова». Все, что показывает «Динамо», ему это не надо», – заявил бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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