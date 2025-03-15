Радимов о Личке: «Вы представляете, чтобы после поражения «Реала» от «Атлетико» Анчелотти шел и смеялся? Вопрос к руководителям «Динамо»: понимаете, что тренер сам не хочет здесь быть?»

Владислав Радимов убежден, что Марцелу Личке больше не нравится в «Динамо».

Сегодня команда потерпела поражение от «Локомотива » в 21-м туре Мир РПЛ – 1:2.

«Вы представляете ситуацию, при которой после матча «Реал» – «Атлетико», в котором команда под руководством Анчелотти проиграла, он идет после финального свистка и смеется?

У меня вопрос к руководителям «Динамо»: вы понимаете, что Личка сам не хочет здесь быть?

Вся предсезонка скомкана… 0:4 от «Ростова». Все, что показывает «Динамо », ему это не надо», – заявил бывший полузащитник сборной России.